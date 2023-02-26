Omuz Omuza olacağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde gerçekleştirilecek "Omuz omuza" yardım kampanyasının detayları netleşiyor. 1 Mart Çarşamba günü başlayacak kampanya, 15 Haziran'a kadar sürecek. Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek. Kulüp başkanları, futbolcular ve teknik direktörler katılacağı etkinlikte elde edilecek gelir, depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak