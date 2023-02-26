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Omuz Omuza olacağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde gerçekleştirilecek "Omuz omuza" yardım kampanyasının detayları netleşiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 06:50
Omuz Omuza olacağız
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde gerçekleştirilecek "Omuz omuza" yardım kampanyasının detayları netleşiyor. 1 Mart Çarşamba günü başlayacak kampanya, 15 Haziran'a kadar sürecek. Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek. Kulüp başkanları, futbolcular ve teknik direktörler katılacağı etkinlikte elde edilecek gelir, depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak
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