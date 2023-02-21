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Sivasspor'dan genç yatırım

Sivasspor, as takımı kadar altyapısına da takviyeleri sürdürüyor. Yiğidolar, deprem felaketi nedeniyle TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan çekilen Adıyaman FK'den transfer gerçekleştirdi. Kırmızı- beyazlılar, Mehmet Kaan Gündüz'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Kasımpaşa altyapısından yetişen Mehmet Kaan Gündüz, ardından Malatya Arguvanspor'a geçti. Buradan da Adıyaman FK'nin yolunu tutan 19 yaşındaki ön libero, bu sefer kiralık olarak gittiği 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor'da 2 maçta oynadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Sivasspor'dan genç yatırım
Sivasspor, as takımı kadar altyapısına da takviyeleri sürdürüyor. Yiğidolar, deprem felaketi nedeniyle TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan çekilen Adıyaman FK'den transfer gerçekleştirdi. Kırmızı- beyazlılar, Mehmet Kaan Gündüz'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Kasımpaşa altyapısından yetişen Mehmet Kaan Gündüz, ardından Malatya Arguvanspor'a geçti. Buradan da Adıyaman FK'nin yolunu tutan 19 yaşındaki ön libero, bu sefer kiralık olarak gittiği 3. Lig ekibi Malatya Arguvanspor'da 2 maçta oynadı.
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