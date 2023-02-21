Hasan Çavuşoğlu: Herkes gelsin

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzedeler için pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda G.Saray ile karşılaşacakları hazırlık maçı için çağrıda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, depremzedeler yararına yapılacak maçta taraftarlardan tribünlerin doldurulmasını istedi. Çavuşoğlu, "Alanyaspor yönetimi, Alanya protokolü dahil herkes maça bilet alarak giriş yapacak. Alanya halkımız böyle konularda özellikle duyarlıdır. Stadın tıklım tıklım dolu olacağına inanıyoruz" diye destek istedi.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, depremzedeler için pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadyumu'nda G.Saray ile karşılaşacakları hazırlık maçı için çağrıda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, depremzedeler yararına yapılacak maçta taraftarlardan tribünlerin doldurulmasını istedi. Çavuşoğlu, "Alanyaspor yönetimi, Alanya protokolü dahil herkes maça bilet alarak giriş yapacak. Alanya halkımız böyle konularda özellikle duyarlıdır. Stadın tıklım tıklım dolu olacağına inanıyoruz" diye destek istedi.