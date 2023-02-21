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Futbol oynamaları gerekiyor

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay da Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'den oyuncu alabileceklerini vurgulamıştı. Rıza Çalımbay, daha önceki açıklamalarında, "Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatay ve G.Antep FK'dan ayrılan oyuncuları düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Futbol oynamaları gerekiyor
Sivasspor hocası Rıza Çalımbay da Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'den oyuncu alabileceklerini vurgulamıştı. Rıza Çalımbay, daha önceki açıklamalarında, "Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatay ve G.Antep FK'dan ayrılan oyuncuları düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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