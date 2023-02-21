Sivasspor hocası Rıza Çalımbay da Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'den oyuncu alabileceklerini vurgulamıştı. Rıza Çalımbay, daha önceki açıklamalarında, "Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatay ve G.Antep FK'dan ayrılan oyuncuları düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Sivassporhocası Rıza Çalımbay da Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'den oyuncu alabileceklerini vurgulamıştı. Rıza Çalımbay, daha önceki açıklamalarında, "Spor Toto Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatay ve G.Antep FK'dan ayrılan oyuncuları düşünebiliriz. Çünkü bu arkadaşlarımızın da hayatını sürdürebilmesi için futbol oynamaları gerekiyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.