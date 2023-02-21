Haberler Süper Lig Erce'ye kanca

Erce'ye kanca

Giresunspor, ligden çekilen Hatayspor’un başarılı kalecisi Erce Kardeşler’i kiralamak için harekete geçti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Erce'ye kanca
Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin uzatılmasının ardından harekete geçen kulüpler, takımlarındaki eksik yerleri takviye etmek için kolları sıvadı. Özellikle deprem felaketinin ardından ligden çekilen takımların oyuncularına yönelen takımlardan birisi de Çotanaklar oldu. Takımın as kalecisi Onurcan Piri ile rekabete girecek bir isim arayan yeşil-beyazlılar, Hatayspor'dan Erce Kardeşleri'i kiralamak istiyor. 28 yaşındaki Kardeşler'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Bu sezon 21 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli eldiven, 4 maçta kalesini gole kapattı. 20 ve üstü maçta oynayan kaleciler arasında İstanbulspor'un kalecisi Jensen'le birlikte maç başına 3.8 kurtarışla zirvede yer alıyor.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’nın yerine gelecek isim belli oldu! Bir zamanlar Fatih Terim’in gözdesiydi: Beşiktaş yıldız ismi kapıyor…
Ünlü şarkıcı ve oyuncular, sahneye depremzedeler için çıkıyor! Hakan Altun, Simge, İrem Derici...
Beşiktaş'ta Aliou sürprizi! İşte istedikleri rakam
Fırtına'nın Süleymanov ısrarının sebebi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir'de Caiçara ayrıldı!
F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi
21 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
Şaban ayında hangi zikir ve tesbihler çekilir 2023 Diyanet?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:14
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:13
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:03
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:02
Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! 00:40
F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi 00:27
Daha Eski
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:23
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:21
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:06
G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray'ın gündemindeki Di Maria'dan transfer açıklaması! 23:56
Jesus kararını verdi! 5 yıldız... Jesus kararını verdi! 5 yıldız... 23:56
Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... Aslan'da Yusuf Demir bilmecesi! Anlaşma... 23:56