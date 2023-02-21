Erce'ye kanca

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin uzatılmasının ardından harekete geçen kulüpler, takımlarındaki eksik yerleri takviye etmek için kolları sıvadı. Özellikle deprem felaketinin ardından ligden çekilen takımların oyuncularına yönelen takımlardan birisi de Çotanaklar oldu. Takımın as kalecisi Onurcan Piri ile rekabete girecek bir isim arayan yeşil-beyazlılar, Hatayspor'dan Erce Kardeşleri'i kiralamak istiyor. 28 yaşındaki Kardeşler'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Bu sezon 21 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli eldiven, 4 maçta kalesini gole kapattı. 20 ve üstü maçta oynayan kaleciler arasında İstanbulspor'un kalecisi Jensen'le birlikte maç başına 3.8 kurtarışla zirvede yer alıyor.