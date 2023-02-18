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Transfer dönemi uzayacak mı? TFF'den açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi transfer dönemiyle ilgili açıklamada bulundu. Büyükekşi, FIFA'ya resmi talepte bulunduklarını ve sözlü onay aldıklarını söyledi. Yazılı onayın gelmesinin ardından resmi açıklamayı yapacaklarını dile getirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 21:19 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 21:59
Transfer dönemi uzayacak mı? TFF'den açıklama geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer döneminin uzatılması adına FIFA'dan sözlü izin aldıklarını, yazılı izni beklediklerini söyledi.

Mehmet Büyükekşi A Spor'a yaptığı açıklamada, "FIFA'ya bütün takımlar için transfer döneminin uzatılması adına başvurumuzu yaptık. Sözlü olarak onay aldık. Yazılı izni bekliyoruz. Eğer yazılı izin de gelirse transfer dönemi 5 Mart'a kadar devam edecek." dedi.

Büyükekşi ayrıca, "Tüm imzalar atılınca saat 22:00'den sonra resmi açıklamayı yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bütün takımlarımız için geçerli olacak." açıklamasını yaptı.

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