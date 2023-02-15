Furkan Adana Demir’de

Adana Demirspor, lige devam etmeme kararı alan Gaziantep FK'den Furkan Soyalp ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekipte forma giyecek. Furkan bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 1 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Adana Demirspor, yarın 20.00'de Fiorentina'yla temsili bir maç yapacak. Bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak.
Adana Demirspor, lige devam etmeme kararı alan Gaziantep FK'den Furkan Soyalp ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekipte forma giyecek. Furkan bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 1 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Adana Demirspor, yarın 20.00'de Fiorentina'yla temsili bir maç yapacak. Bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak.