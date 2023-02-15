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Furkan Adana Demir’de

Adana Demirspor, lige devam etmeme kararı alan Gaziantep FK'den Furkan Soyalp ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekipte forma giyecek. Furkan bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 1 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Adana Demirspor, yarın 20.00'de Fiorentina'yla temsili bir maç yapacak. Bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Furkan Adana Demir’de
Adana Demirspor, lige devam etmeme kararı alan Gaziantep FK'den Furkan Soyalp ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar mavi-lacivertli ekipte forma giyecek. Furkan bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 1 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Öte yandan Adana Demirspor, yarın 20.00'de Fiorentina'yla temsili bir maç yapacak. Bilet gelirleri AFAD'a bağışlanacak.
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