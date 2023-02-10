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Süper Lig kulüplerinden deprem bölgesine dev yardım! TFF ile ortak destek...

Yardım tırları ile deprem felaketinden etkilenen bölgelere gönderdikleri tırlarla birçok gerekli malzemenin ulaştırılmasını sağlayan Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir ortak çalışmaya daha imza attı. Başta Spor Toto Süper Lig'in 4 büyük kulübü olmak üzere lig ekipleri bu sezonki yayın gelirlerinden bağış yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 00:29
Süper Lig kulüplerinden deprem bölgesine dev yardım! TFF ile ortak destek...

Yaşanan deprem felaketi sonrası seferber olan ve yardım malzemeleri topladıktan sonra depremden etkilenen bölgelere gönderdikleri tırlarla depremzedelere destek veren Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak şekilde bir maddi desteğe de hazırlanmış durumda.

YAYIN GELİRLERİNDEN BAĞIŞ YAPACAKLAR

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; yayın gelirlerinden 5 milyon TL'lik bir yardımda bulunurlarken diğer Süper Lig ekipleri de aynı şekilde 3'er milyon TL tutarında maddi destek sağlayacaklar.

TFF DE KATKI YAPACAK

Öte yandan, Süper Lig ekiplerinin gerçekleştirdikleri toplam bağışa Türkiye Futbol Federasyonu da ortak olacak.

TFF'nin de katkı sağlaması ile 1000 adet konteyner satın alınacak ve bu konteynerler, depremin etkilerinin en ağır hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'e gönderilecek.

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