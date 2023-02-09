Futbol müsabakaları 3-4 Mart tarihine kadar ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Daha önce ertelediğimiz maçları, bugün itibariyle 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık" dedi.

Öte yandan Mehmet Büyükekşi, "Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük. Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi. Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır. dedi.