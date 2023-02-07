Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Dev kulüpler depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışması başlattı. Toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderilmeye başlandı.
Dev kulüpler depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışması başlattı. Toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderilmeye başlandı.
Trabzonspor'da TS Club depolarından bulun tüm kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklendiğini belirtti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Deprem Yardım Merkezi ile Türk Kızılay'a ait kan bağışı merkezine ziyaretlerde bulundu.