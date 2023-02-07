Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Ahmet Nur Çebi, yürütülen yardım çalışmaları ile ilgili olarak şunları kaydetti:"Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. El ele verip bunun altından kalkacağız. Konu vatan ve millet olduğunda spor kulüpleri ne yapabileceklerini iyi biliyorlar. Kulüpler olarak hızlıca reaksiyon gösterdik. Diğer kulüplere de teşekkür ediyorum. Halkımızın yardımlarına aracı olabilmek bu kadar acının arasında bizim için mutluluk kaynağı. Beşiktaşlı kardeşlerimiz yardımlarını Vodafone Park'a getirebilirler ya da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın stadyumlarına bırakabilirler. Bu tüm dünyaya bir ders olsun. Türk halkı gerektiğinde tek yumruk olmayı her daim becerecektir. Temenni ediyorum ki kayıplarımız son bulur."