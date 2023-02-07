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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem; Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkiledi. Süper Lig'in köklü kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor depremzedeler için harekete geçti. 4 büyük kulüp yardım tırlarını deprem bölgelerine yolcu etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 16:25
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Dev kulüpler depremden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışması başlattı. Toplanan yardımlar deprem bölgelerine gönderilmeye başlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Trabzonspor'da TS Club depolarından bulun tüm kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklendiğini belirtti.


Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta Deprem Yardım Merkezi ile Türk Kızılay'a ait kan bağışı merkezine ziyaretlerde bulundu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Ahmet Nur Çebi, yürütülen yardım çalışmaları ile ilgili olarak şunları kaydetti:"Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. El ele verip bunun altından kalkacağız. Konu vatan ve millet olduğunda spor kulüpleri ne yapabileceklerini iyi biliyorlar. Kulüpler olarak hızlıca reaksiyon gösterdik. Diğer kulüplere de teşekkür ediyorum. Halkımızın yardımlarına aracı olabilmek bu kadar acının arasında bizim için mutluluk kaynağı. Beşiktaşlı kardeşlerimiz yardımlarını Vodafone Park'a getirebilirler ya da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın stadyumlarına bırakabilirler. Bu tüm dünyaya bir ders olsun. Türk halkı gerektiğinde tek yumruk olmayı her daim becerecektir. Temenni ediyorum ki kayıplarımız son bulur."

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Fenerbahçe, ilk yardım tırının yola çıktığı şu sözlerle duyurdu: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki birçok şehri etkileyerek hepimizi derin bir yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kulübümüz tarafından başlatılan Afet Bölgesi Yardım Kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerinin ilk bölümü deprem bölgesine doğru yola çıkarıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Aynı zamanda Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeler de afet bölgesine gönderiliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Fethi Pekin, Mustafa Kemal Danabaş, Özgür Özaktaç ve Can Gebetaş ile Yönetim Kurulu ve Başkan Başdanışmanı Mümtaz Karakaya da süreci yakından takip etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Galatasaray ise resmi hesabından yaptığı paylaşımda yardımları toplandığını belirterek tüm vatandaşları desteğini beklediğini duyurdu.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yardım tırları yola çıktı

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşullarına rağmen eşya ve gıda yardımlarınız Taçspor Tesisleri'nde toplanmaya devam ediyor. Verdiğiniz destek için teşekkürlerimizi sunuyor, kampanyamızın durmaksızın devam ettiğini hatırlatıyoruz." denildi.

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