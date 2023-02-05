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3 puan Antalya'nın

Sahasında Gaziantep FK'yı Fredy'nin golüyle geçiğ galibiyete uzandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 06:50
3 puan Antalya'nın

Antalyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı tek golle yenerek 3 puanın sahibi oldu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Fredy'nin 29'da attığı golle 1-0 önde kapatan Akdeniz temsilcisi, ikinci yarıda skoru korumayı başardı. Maçın uzatmalarının on anlarında kaleci Günay da dahil Antalya kalesine beraberlik golü için yüklenen Gaziantep, üst üste pozisyonları değerlendiremezken, ikinci golü de yemekten kurtuldu. Antalyasporlu Adriano, orta sahadan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderemedi.

5 DAKİKADA 2 SARI

Gaziantepli Markovic, 85 ve 90. dakikalarda peş peşe gördüğü iki sarı kartla atıldı. Günay ile birlikte G.Saray maçında yoklar.

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