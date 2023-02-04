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Antalyaspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Antalya'da oynanan mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada. Antalyaspor-Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 19:50
Antalyaspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

23. hafta maçında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Fernando, Adriano, Güray, Fredy, Ndao, Larsson, Ömer, Doğukan, Veysel

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Arda, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic, Kitsiou

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Gaziantep FK maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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