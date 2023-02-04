Antalyaspor Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
23. hafta maçında Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...
ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Fernando, Adriano, Güray, Fredy, Ndao, Larsson, Ömer, Doğukan, Veysel
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Arda, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Figueiredo, Ömürcan, Maxim, Markovic, Kitsiou
ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Gaziantep FK maçı saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.