Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
22. hafta maçlarının geride kaldığı ligde şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.
Galatasaray topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
22. hafta maçlarının geride kaldığı ligde şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.
Galatasaray topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, 45 puanla 2. sırada yer alıyor.
Şenol Güneş ile çıkışa geçen Beşiktaş, 39 puanla 4. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ise 38 puanla 6. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de yeni haftaya girilecek olurken, şampiyonluk oranları da güncellendi.
İşte yeni şampiyonluk oranları...
ADANA DEMİRSPOR - 80.00
FENERBAHÇE - 2.40
GALATASARAY - 1.40