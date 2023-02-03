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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 22. hafta maçları büyük bir çekişmeye sahne oldu. Beşiktaş deplasmanda Karagümrük ile Fenerbahçe ise Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Trabzonspor ise evinde Antalyaspor'u 2-0 yendi. Sonuçların ardından Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 10:54
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

22. hafta maçlarının geride kaldığı ligde şampiyonluk yarışı nefes kesiyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Galatasaray topladığı 51 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

Süper Lig'de yeni haftaya girilecek olurken, şampiyonluk oranları da güncellendi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

ADANA DEMİRSPOR - 80.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

BAŞAKŞEHİR - 35.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

TRABZONSPOR - 25.00

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

BEŞİKTAŞ - 10.00

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