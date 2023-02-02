Haberler Süper Lig Emre Belözoğlu: En kötü oyunumuzdu!

Emre Belözoğlu: En kötü oyunumuzdu!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0’lık Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa şahit olduk” dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 22:49
Emre Belözoğlu: En kötü oyunumuzdu!
Medipol Başakşehir, ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bugün geldiğimiz günden beri takımımızın en kötü oyununa şahit olduk. Bizlerinde bu anlamda sorumluluk alması gerekiyor. Biz de belki kulübede takıma eşdeğer bir performans göstermiş olabiliriz. Üzgünüm. Kayserispor'u enerjisinden, oynama isteğinden ve 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten geldiğimiz günden beri en kötü futbolumuzu oynadık. Ders çıkarıp yolumuza devam etmek için bundan sonra çalışmalarımıza 2 gün sonra hemen başlayacağız. 1 bay haftamız var. Ondan sonrasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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