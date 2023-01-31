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Yunan dinamo

Ligde 6 maçtır kazanamayan Anadolu Kartalı, transfere hız verirken 35 kez milli formayı giyen, 29 yaşındaki yıldız dinamo için bastırıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Yunan dinamo
SÜPER Lig'de teknik direktör değişikliğine giderek takımı Sırp Stanojevic'e emanet eden Konyaspor, transfere de hız verdi. Ligde son 6 maçından galibiyet çıkartamayan ve Başakşehir yenilgisiyle 3'te sıfır çeken ayrılan Anadolu Kartalı, kötü gidişatı durdurmak için kolları sıvadı. Yeşilbeyazlılar, transferin gözdesi olan orta sahadaki yıldızlarından Amir Hadziahmetovic'in ayrılığı durumunda alternatifini Yunanistan'da buldu. Konya ekibi, Olympiakos'un 29 yaşındaki dinamosu Andreas Bouchalakis'in peşine düştü. Sözleşmesi 2024'te bitecek tecrübeli yıldız için görüşmelere başlayan Konyaspor, tüm şartlarını zorluyor. Bu sezon 14 maçta 1 gol, 1 asist katkısı sağlayan Bouchalakis, geçtiğimiz sezon ise 42 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. Takımın vazgeçilmezlerinden olan yıldız orta saha, 2017-18'de tek yurt dışı deneyimini İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta yaşadı ve ertesi sezon Olympiakos'a geri döndü. 35 kez milli olan Yunan futbolcu, 1 gol attı.
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