Sistem hiç bozulmadı

Dünya Kupası sonrasında hem sakatlık hem de cezalarla boğuşan Galatasaray'da oyuncular değişse de anlayış aynı kaldı. Savunma ikilisinin önünde Berkan Kutlu, savunmada Abdülkerim Bardakcı yerine Emin Bayram, defansın solunda ise zaman zaman Leo Dubois oynasa da saha içindeki mücadele aynı kaldı.
Dünya Kupası sonrasında hem sakatlık hem de cezalarla boğuşan Galatasaray'da oyuncular değişse de anlayış aynı kaldı. Savunma ikilisinin önünde Berkan Kutlu, savunmada Abdülkerim Bardakcı yerine Emin Bayram, defansın solunda ise zaman zaman Leo Dubois oynasa da saha içindeki mücadele aynı kaldı.