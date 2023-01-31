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Sistem hiç bozulmadı

Dünya Kupası sonrasında hem sakatlık hem de cezalarla boğuşan Galatasaray'da oyuncular değişse de anlayış aynı kaldı. Savunma ikilisinin önünde Berkan Kutlu, savunmada Abdülkerim Bardakcı yerine Emin Bayram, defansın solunda ise zaman zaman Leo Dubois oynasa da saha içindeki mücadele aynı kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Sistem hiç bozulmadı
Dünya Kupası sonrasında hem sakatlık hem de cezalarla boğuşan Galatasaray'da oyuncular değişse de anlayış aynı kaldı. Savunma ikilisinin önünde Berkan Kutlu, savunmada Abdülkerim Bardakcı yerine Emin Bayram, defansın solunda ise zaman zaman Leo Dubois oynasa da saha içindeki mücadele aynı kaldı.
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