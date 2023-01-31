Haberler Süper Lig Mertens’in önü açıldı!

Mertens’in önü açıldı!

Rakıbı daha önde karşılayarak oyun kurulumunu engellemeye çalışan sarı-kırmızılıların bu alışkanlığı her geçen hafta daha da otururken savunmanın daha önde çıkması da Mertens'in işine yaradı. Takım boyunun kısalması ile birlikte topla, rakip kaleye daha yakın bölgede buluşan Belçikalı yıldızın verimi de artışa geçti. Galatasaray'ın ilk 10 maçında sadece bir gol atan 35 yaşındaki yıldız, son 7 maçında ise 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Mertens’in önü açıldı!
Rakıbı daha önde karşılayarak oyun kurulumunu engellemeye çalışan sarı-kırmızılıların bu alışkanlığı her geçen hafta daha da otururken savunmanın daha önde çıkması da Mertens'in işine yaradı. Takım boyunun kısalması ile birlikte topla, rakip kaleye daha yakın bölgede buluşan Belçikalı yıldızın verimi de artışa geçti. Galatasaray'ın ilk 10 maçında sadece bir gol atan 35 yaşındaki yıldız, son 7 maçında ise 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'dan herkesi gölgede bırakacak transfer! Dünya devi onun için tarihi bonservis ödemişti...
Yağmur Ünal ve İzi Hekimoğlu ile ilgili sürpriz iddia! Türkan Şoray...
Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı!
Aslan 6 numara avında! Orta sahaya gençlik aşısı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Amir Beşiktaş’ta
Patrick van Aanholt PSV'de!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
EYT MECLİSE GİRDİ | EYT 10 günlük süre şartı nedir? Kimleri kapsıyor? EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
Balıkesir Sındırgı Susurluk TOKİ kura çekiliş sonuçları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Devran, Adana’da Devran, Adana’da 01:27
Amir Beşiktaş’ta Amir Beşiktaş’ta 01:25
Villarreal'e sahasında şok! Villarreal'e sahasında şok! 01:05
Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı 01:05
Villarreal'e sahasında şok! Villarreal'e sahasında şok! 01:05
Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı Valencia'da Gattuso ile yollar ayrıldı 01:05
Daha Eski
West Ham turladı! West Ham turladı! 01:04
West Ham turladı! West Ham turladı! 01:04
Patrick van Aanholt PSV'de! Patrick van Aanholt PSV'de! 00:56
Takımdan ayrılacak mı? Flaş transfer sözleri Takımdan ayrılacak mı? Flaş transfer sözleri 00:56
Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı! Beşiktaş'tan G.Saray'a transfer çalımı! 00:56
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:55