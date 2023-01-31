Mertens’in önü açıldı!

Rakıbı daha önde karşılayarak oyun kurulumunu engellemeye çalışan sarı-kırmızılıların bu alışkanlığı her geçen hafta daha da otururken savunmanın daha önde çıkması da Mertens'in işine yaradı. Takım boyunun kısalması ile birlikte topla, rakip kaleye daha yakın bölgede buluşan Belçikalı yıldızın verimi de artışa geçti. Galatasaray'ın ilk 10 maçında sadece bir gol atan 35 yaşındaki yıldız, son 7 maçında ise 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Rakıbı daha önde karşılayarak oyun kurulumunu engellemeye çalışan sarı-kırmızılıların bu alışkanlığı her geçen hafta daha da otururken savunmanın daha önde çıkması da Mertens'in işine yaradı. Takım boyunun kısalması ile birlikte topla, rakip kaleye daha yakın bölgede buluşan Belçikalı yıldızın verimi de artışa geçti. Galatasaray'ın ilk 10 maçında sadece bir gol atan 35 yaşındaki yıldız, son 7 maçında ise 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.