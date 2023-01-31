Kaan Ayhan imzayı attı

G.Saray Kaan Ayhan'ı İtalya'nın Sassoulo kulübünden 400 bin euro karşılığında kiraladığını açıkladı. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.5 milyon TL ödenecek. Milli stoperin satın alma opsiyonunun da 2 milyon 800 bin euro olduğu açıklandı. Kaan Ayhan'ın transferi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
G.Saray Kaan Ayhan'ı İtalya'nın Sassoulo kulübünden 400 bin euro karşılığında kiraladığını açıkladı. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.5 milyon TL ödenecek. Milli stoperin satın alma opsiyonunun da 2 milyon 800 bin euro olduğu açıklandı. Kaan Ayhan'ın transferi sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.