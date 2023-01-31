Herkes gol üretiyor

Kalecıler hariç kadrosunda 26 futbolcu bulunduran sarı-kırmızılı takımda, tam 21 oyuncu resmi maçlarda gol katkısı verdi. Kazımcan, Emin Bayram, Metehan, Baran ve Yusuf dışında kalan her oyuncu gol ya da asiste imza atmayı başardı. Galatasaray'ın en çok gol katkısı veren ismi 10 gol ve 3 asistle Bafetimbi Gomis olurken onu 8 gol ve 3 asistle Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 5 asistle Mauro İcardi takip etti.
Kalecıler hariç kadrosunda 26 futbolcu bulunduran sarı-kırmızılı takımda, tam 21 oyuncu resmi maçlarda gol katkısı verdi. Kazımcan, Emin Bayram, Metehan, Baran ve Yusuf dışında kalan her oyuncu gol ya da asiste imza atmayı başardı. Galatasaray'ın en çok gol katkısı veren ismi 10 gol ve 3 asistle Bafetimbi Gomis olurken onu 8 gol ve 3 asistle Kerem Aktürkoğlu, 6 gol, 5 asistle Mauro İcardi takip etti.