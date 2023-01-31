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G.Saray’a bir yıldız daha

Zapata’yı almak isteyen, Fiorentina’nın Luka Jovic’i gözden çıkardığı ifade edildi. Bunun üzerine Sırp golcü için Galatasaray’ın devreye girdiği bildirildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
G.Saray’a bir yıldız daha
Kaan Ayhan'ı alarak ilk transferini yapan Galatasaray'ın gözü yine İtalya'da... Sarı-kırmızılı takımın, Fiorentina forması giyen Luka Jovic'i istediği öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği ve Duvan Zapata'yla ilgilendiği öne sürüldü. Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce satış yapması gerektiği vurgulandı. 25 yaşındaki Jovic gönderilmesi gündemde olan isimler arasında yer alırken Sırp golcünün takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi. Cimbom'un oyuncu için girişimlere başladığı da duyuruldu.
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