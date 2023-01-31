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Gözler Borini ve Diagne’de

Ligde 5 maçtır namağlup olan, üst üste 3 beraberlik alan Karagümrük, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen kırmızı-siyahlılarda gözler Borini-Diagne ikilisinde olacak. İki yıldız, attıkları 22 golle takımın en skorer isimleri oldu. Borini, 12 golün yanı sıra 7 de asist yaptı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Gözler Borini ve Diagne’de
Ligde 5 maçtır namağlup olan, üst üste 3 beraberlik alan Karagümrük, bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen kırmızı-siyahlılarda gözler Borini-Diagne ikilisinde olacak. İki yıldız, attıkları 22 golle takımın en skorer isimleri oldu. Borini, 12 golün yanı sıra 7 de asist yaptı.
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