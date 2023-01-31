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Forvette Sırp

Antalyaspor, ABD’li yıldızı Haji Wright giderse Jovanovic’i getirecek. Akdeniz ekibi, M.Tel-Aviv’de 15 gol, 5 asistle dikkatleri çeken 23 yaşındaki santrforu radarına aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Forvette Sırp
Süper Lig'de Ümraniyespor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Yarın Trabzonspor'a konuk olacak Akrepler, transferin gözde ismi Haji Wright için kulüplerle görüşmelerini sürdürüyor. Wright'ın ayrılığı durumunda alternatif isimleri de belirleyen kırmızı-beyazlılar, rotasını İsrail'e çevirdi. Akrepler, teknik direktör Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda Maccabi Tel-Aviv'in Sırp golcüsü Jovanovic'i radarına aldı.

23 yaşındaki Jovanovic ve menajeriyle temas kurulduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. Maccabi'nin 1.87'lik golcüsü için henüz teklif yapılmadı. Wright'in ayrılmasından sonra kontratı 2024'te bitecek genç santrfor için İsrail temsilcisine 2 milyon euro'luk bir teklif yapılacağı ve sonraki satıştan pay maddesi de ekleneceği bildirildi. Jovanovic, bu sezon 27 maçta 15 gol,5 asistle dikkatleri üzerine çekti.
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