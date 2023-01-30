Yeni başkan Lale Orta

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na 63 yaşındaki Prof. Dr. Lale Orta'yı getirdi. Lale Orta'nın başkanlığındaki MHK'de yeni kurul şu isimlerden oluştu: Tolga Özkalfa, Ahmet İbanoğlu, Cemalettin Ali Kunak, Prof. Dr. Ali Kızılet, Süleyman Abay, Sadettin Güler, Aynur Aysun Akar, Hamza Mısır. TFF'den yapılan açıklamada ise Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, hakemi ve FIFA kokartı takan isimlerinden olan Orta'ya yeni görevinde başarılar dilendi.

İLK FIFA KOKARTLI HAKEMLERDEN

Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi olan 63 yaşındaki Lale Orta, 1995'te FIFA tarafından 27 ülkeden seçilmiş 54 kadın hakem arasına girdi. 60 uluslararası maça çıkarken, dünyadaki ilk FIFA kokartlı kadın hakemlerden birisi oldu.