Şehir takipte

Süper Lig'de zirve yarışını sürdürmek isteyen Başakşehir, yeni teknik direktörü Stanojevic'le 3 puan siftahı yapmak isteyen Konyaspor'u ağırladı. Anadolu Kartalı, 10'da Bytqi'yle çerçeveyi bulamadı. 19'da Aleksic, müsait durumda topu dışarı attı. 43'te Başakşehir, Berkay'ın ceza sahası dışından çektiği yan direğe de çarpıp ağlara giden şutuyla ilk devreyi üstün tamamladı.

VAR'DAN PENALTI ÇIKTI

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul ekibi oldu. 63'te Serdar'ın ortasında Okaka topu göğsüyle indirdi. Aleksic'in vuruşunu Sehic çıkardı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, Adil'in topa elle müdahale ettiğini tespit edip penaltı verdi. Deniz, penaltıdan skoru ilan etti: 2-0. Başakşehir, 2'de 2'yle zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise kötü gidişatı durduramadı ve taraftarını yine üzdü.