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Kayseri geri döndü

Kayserispor, öne geçip 2-1 geriye düştüğü maçta, düşme hattındaki İstanbulspor’u 4-2 yendi. Onur ve Emrah’ın frikik golleri zaferi getirdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Kayseri geri döndü

Ligde kalma mücadelesi veren İstanbulspor, orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteen Kayserispor'u ağırladı. İstanbul ekibi, 10'da Lokilo'yla öne geçti. 18'de Mane eşitliği sağladı. 32'de Lokilo'nun asistinde bu kez Ethemi takımını bir kez daha öne geçirip devre skorunu belirledi: 2-1. İkinci yarıya hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 52'de Onur'un frikiğiyle yeniden beraberliği sağladı. 83'te bu sefer Emrah frikikten skoru 2-3 yaptı. 89'da İlhan son sözü söyledi: 2-4. Kayserispor, deplasmanda 2 maç sonra kazanırken, İstanbulspor, üst üste 2. yenilgisini aldı.

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