Haberler Süper Lig Başakşehir Konyaspor maçı CANLI

Başakşehir Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Başakşehir'in, Konyaspor'u konuk ettiği mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada. Başakşehir-Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 21:00
Başakşehir Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede iki taraf mutlak 3 puan peşinde.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme; Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Konyaspor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Dünyaca ünlü yıldız Megan Fox’u görenler tanıyamadı! İşte Megan Fox’un yeni imajı!
Berfu Yenenler duştan çıkarken bornozuyla video çekti! Eser Yenenler’in eşi göndermeli paylaşımıyla çok konuşuldu! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre...
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir Konyaspor'u mağlup etti!
Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var!
Kar kapıya dayandı: İstanbul donacak!
2023 hangi gün sahura kalkacağız?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Ocak 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! Ahmet Çakar: F.Bahçe'nin penaltısında kural hatası var! 20:48
İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık İbrahim Üzülmez: Kötü bir mağlubiyet aldık 20:24
N. United, Anthony Gordon'u transfer etti N. United, Anthony Gordon'u transfer etti 20:20
Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" Yılmaz Vural: "Takımım bunu başardığı için mutluyum" 20:19
Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... Toroğlu: Jorge Jesus sinirlendiğine göre... 20:16
Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... Tahkim Kurulu'ndan flaş Rosier kararı! Cezası... 20:12
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! A. Madrid deplasmanda tek golle kazandı! 20:06
Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! Jorge Jesus penaltıyı Valencia’ya attırdı! 19:54
MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu! 19:43
Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! Fenerbahçe HDI Sigorta set vermedi! 19:26
G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! G.Saray galibiyet serisini 7 maça yükseltti! 19:19
Juventus'a Monza şoku! Juventus'a Monza şoku! 19:07