Başakşehir Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan mücadelede iki taraf mutlak 3 puan peşinde.
Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme; Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Konyaspor maçı 29 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.