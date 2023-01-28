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Yeni bir hikaye yazacağız

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, lider Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde iddialı konuştu. Karaahmet, "İlk 11'deki önemli oyuncularımızdan üçü yok ama yerlerine oynayacak arkadaşlarımızın hikayesi başlayacak. Giresunspor'un, belki de ilk defa oynayacak oyuncularla yeni bir hikaye yazacağına inanıyorum" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Yeni bir hikaye yazacağız

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, lider Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde iddialı konuştu. Karaahmet, "İlk 11'deki önemli oyuncularımızdan üçü yok ama yerlerine oynayacak arkadaşlarımızın hikayesi başlayacak. Giresunspor'un, belki de ilk defa oynayacak oyuncularla yeni bir hikaye yazacağına inanıyorum" dedi.

MAÇ SAATİ DEĞİŞTİ

Süper Lig'de yarın oynanacak Başakşehir- Konyaspor maçının saati değiştirildi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşmanın 16.00 olan başlama saati, 19.00 olarak belirlendi.

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