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Forvete Saiz

Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'yla birlikte üç kulvarda mücadele eden Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi. Yiğidolar, takımdan ayrılan 10 numara pozisyonunda görev alan Saba'nın boşluğunu, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da ısrarla istediği Samuel Saiz'le doldurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Forvete Saiz

Süper Lig, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'yla birlikte üç kulvarda mücadele eden Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfere hız verdi. Yiğidolar, takımdan ayrılan 10 numara pozisyonunda görev alan Saba'nın boşluğunu, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da ısrarla istediği Samuel Saiz'le doldurdu. Kırmızı-beyazlılar, İspanya La Liga'da Girona forması giyen, kontratının son yılındaki 32 yaşındaki forvet arkasıyla her konuda anlaştı ve sağlık kontrolünden geçirdikten sonra 1.5 yıllık imza attırdı.

GİRONA'YI LA LİGA'YA ÇIKARDI

Samuel Saiz; Real Madrid Castilla, Atletico Madrid B, Huesca, Leeds United ve Getafe gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 277 maça çıkan tecrübeli forvet, 43 defa da fileleri havalandırdı. Daha çok forvet arkası pozisyonunda görev alan Saiz, sol açık, 10 numara ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Geçen sezon İspanya La Liga 2'den La Liga'ya yükselen kırmızıbeyazlılarda, 42 maçta 4 gol, 9 asist katkısıyla bu başarıda büyük pay sahiplerinden birisi olan İspanyol futbolcu, bu sezon oynadığı 9 maçta 2 kez ağları sarsmayı başardı.

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