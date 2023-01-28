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Antalyaspor Ümraniyespor maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Antalya'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 18:57
Antalyaspor Ümraniyespor maçı CANLI

Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

Antalya'da oynanan mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ANTALYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Fernando, Güray, Larsson, Ömer, Nakajima, Doğukan, Sinan, Veysel

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Epureanu, Sackey, Popov, Kartal, Avounou, Oğuz, Grealdo, Bettaieb, Umut

ANTALYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Ümraniyespor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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