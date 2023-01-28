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Ankaragücü Gaziantep FK: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 18:07 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 18:23
Ankaragücü Gaziantep FK: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 21'nci hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep FK'yı konuk eden MKE Ankaragücü, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

27'nci dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında Atakan sağdan çizgiye inerek ortasını açtı. Gelen ortayı arka direkte bulunan Taylan kafayla Sowe'a indirdi ama Sowe'u aşan topu savunma uzaklaştırdı.

31'inci dakikada Gaziantep FK tehlikeli geldi. Lamine Diack'ın orta sahada kaybettiği topu alan Lazar Markovic pasını Maxim'e verdi. Ceza alanına doğru ilerleyen Maxim, sol taraftan ceza sahasına doğru giren Markovic'i gördü. Soldan topu penaltı noktasına gönderen Markovic'in ortasında meşin yuvarlak Marlon'un kafasından sekerek taca gitti.

36'ncı dakikada topla buluşan Markovic çalımlarla sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını Maxim'e çıkardı. Ceza sahası içerisinde direkt kaleyi düşünen Maxim'in şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

47'nci dakikada Maxim'in sol taraftan ön direğe doğru kullandığı kornerde Furkan Soyalp kafasıyla topu penaltı noktasına çevirdi. Müsait durumda olan Papy Djilobodji, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

59'uncu dakikada gelişen atakta sol taraftan Jevtovic'in gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Joao Figueiredo, sol ayağıyla kalecinin sağına şutunu çıkardı ama kaleci Gökhan Akkan topu kornere gönderdi.

75'inci dakikada gelişen MKE Anakragücü atağında Emre'nin pasında Beridze kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla şutunu çıkaran Beridze'nin vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

85'inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Pedrinho, topu sağ tarafa doğru taşıdı ve arka direğe çevirdi. Arka direkte Tasos'un kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi ve top kornere gitti.

90+7'nci dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Aldığı pasla savunmanın arkasına sarkan Joao Figueiredo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK, MKE Ankaragücü deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

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