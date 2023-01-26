Haberler Süper Lig Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Hakan Keleş'in açıklamaları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 18:38
Giresunspor'da Hakan Keleş'ten Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Giresunspor, Spor Toto Spor Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda konuşan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Üst üste iki deplasman beraberliğinin ardından sahamızda Galatasaray'la oynayacağız. Seyircimizin desteğiyle iyi bir maç ortaya koyacağımıza inanıyorum. Ligin en formda takımına ve lider takımına karşı oynayacağız. Ancak iç sahada iyi oynayan bir takımız. Seyircimizin tam desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Benim de Giresunspor'da 100. maçım olacak. Taraftarımıza 100. maç galibiyetini armağan etmek istiyorum" diye konuştu.

"TAKIMDA YERLERİ DOLDURULACAK 3 EKSİK VAR"

Büyük takımlara karşı galip gelmeyi başardıklarını ve onun verdiği bir havanın hakim olduğunu da ifade eden Keleş, "Takımda ve şehirde büyük takımlara karşı galip gelmeyi başarmanın verdiği bir hava var. Ancak her maçın kendine özgü bir özelliği var. Bu maçı da deplasmanda olduğu gibi kazanmak istiyoruz. Ancak bir oyuncunun dahi önemli olduğu karşılaşmada 3 oyuncu eksiğimiz var. Buna rağmen yerine gelecek olan oyuncular kendilerine verilen bu fırsatı iyi değerlendireceklerine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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