Sivasspor Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti!

Süper Lig'in 21'inci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışması ve dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Leke James ve Aaron Appindangoye ise antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Takım yarın yapacağı antrenmnla maçın hazırlıklarına devam edecek. Sivasspor ile Adana Demirspor 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.