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Mounir atağı

Son olarak Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Mounir Chouiar'a talip oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Mounir atağı

Son olarak Konyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Başakşehir'den Mounir Chouiar'a talip oldu. Başkent temsilcisi, Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, 24 yaşındaki sol kanadın transferinin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor. Türkiye'deki kariyerine 2021'de kiralık olarak Yeni Malatyaspor'da başlayan Chouiar, dikkat çeken performansıyla Dijon'dan Başakşehir'e geldi. Bu sezon 30 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı.

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