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Çifte bomba

Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Samsunspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Ligde Eyüpspor'u farklı geçerek zirveye göz kırpan kırmızı-beyazlılar, uzun süredir uğraştığı iki isimde de mutlu sona yaklaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Çifte bomba

Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Samsunspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Ligde Eyüpspor'u farklı geçerek zirveye göz kırpan kırmızı-beyazlılar, uzun süredir uğraştığı iki isimde de mutlu sona yaklaştı. Antalyaspor forması giyen Soner Aydoğdu ve Gaziantep FK'den Furkan Soyalp'le görüşmelerde son aşamaya gelen Karadeniz ekibi, iki oyuncuya birden imza attırmayı hedefliyor. Uzun süredir Süper Lig'de oynayan 32 yaşındaki Soner, orta alanda görev yapıyor. Bu sezon Antalyaspor formasıyla 16 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında şans bulan 27 yaşındaki Furkan ise bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmada görev yaptı. 1 kez ağları sarsarken 5 de asist yapmayı başardı.

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