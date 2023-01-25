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Çekiçi İspanya'ya

Konyaspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Endri Çekiçi'ye sürpriz bir talip çıktı. İspanya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Real Sociedad, Arnavut yıldızı gündemine aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Çekiçi İspanya'ya

Konyaspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Endri Çekiçi'ye sürpriz bir talip çıktı. İspanya Ligi'nde zirve mücadelesi veren Real Sociedad, Arnavut yıldızı gündemine aldı. 26 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro'luk bir bütçe ayıran İspanyol ekibinin teklifi yeterli bulunmadı. Yeşil-beyazlılar, başarılı oyuncuya daha yüksek bir teklif gelmesi halinde yeşil ışık yakabilir. Geçen sezon Ankaragücü'nden transfer edilen tecrübeli on numara, Konyaspor'da 55 maçta 8 gol ve 6 asistle oynadı.

PALUT MENFAATTEN GİTTİ

İlhan Palut'la yollarını ayıran Konyaspor'un bu tercihi tartışılmıştı. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Fatih Özgökçen, "Bazı noktalarda değişiklik yapılmasının Konyaspor'un üstün menfaatleri açısından iyi olacağını düşündük" diyerek noktayı koydu.

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