Baka demir gibi

Adana Demirspor transferde haraketli saatler yaşıyor. Orta alanı güçlendirmek isteyen mavi-lacivertliler, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak üzere... İlk olarak İtalyan gazeteci Di Marzio'nun duyurduğu habere göre, Mavi Şimşekler Chelsea'nin Fransız orta sahası Tiemoue Bakayoko'yla görüşmelerde son aşamaya geldi. Milan'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor'un teklifine yeşil ışık yaktığı ve son görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

MİLAN FESHEDECEK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Bakayoko hamlesini özel olarak istediği ve oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği dile getirildi. Milan'ın 3 milyon euro'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesinde '15 maçta 45'er dakika oynarsa zorunlu satın alma devreye girer' maddesi bulunuyor. Opsiyonu 17 milyon euro olan tecrübeli oyuncu, 2 yıllık kiralık anlaşması feshedilirse Adana Demir'in yolunu tutacak. Tiemoue Bakayoko'nun 3 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşma yapacağı belirtildi.