Konya evinde kayıp

Sahasında en son 2 Ekim'de Ümraniye'yi 1-0 yenen Konyaspor, evinde tam 6 maçtır galibiyete hasret. Yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmalarda (3M, 3B) sadece 3 puan toplayabildi. Son 11 haftada 1 galibiyeti olan Konya'da İlhan Palut'un yerine Stanojevic göreve gelmişti.
Sahasında en son 2 Ekim'de Ümraniye'yi 1-0 yenen Konyaspor, evinde tam 6 maçtır galibiyete hasret. Yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmalarda (3M, 3B) sadece 3 puan toplayabildi. Son 11 haftada 1 galibiyeti olan Konya'da İlhan Palut'un yerine Stanojevic göreve gelmişti.