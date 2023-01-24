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Konya evinde kayıp

Sahasında en son 2 Ekim'de Ümraniye'yi 1-0 yenen Konyaspor, evinde tam 6 maçtır galibiyete hasret. Yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmalarda (3M, 3B) sadece 3 puan toplayabildi. Son 11 haftada 1 galibiyeti olan Konya'da İlhan Palut'un yerine Stanojevic göreve gelmişti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Konya evinde kayıp
Sahasında en son 2 Ekim'de Ümraniye'yi 1-0 yenen Konyaspor, evinde tam 6 maçtır galibiyete hasret. Yeşilbeyazlılar, bu karşılaşmalarda (3M, 3B) sadece 3 puan toplayabildi. Son 11 haftada 1 galibiyeti olan Konya'da İlhan Palut'un yerine Stanojevic göreve gelmişti.
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