Edgar le Başakşehir’de

Başakşehir, Fransız ekibi Nice'ye 16 milyon euro'ya transfer olması beklenen stoperi Ndayishimiye'nin yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Turuncu- lacivertliler, geçen sezon devre arası Trabzon'dan ayrılan boştaki Portekizli stoper Edgar İe'yle 1.5 yıllık imza attı.
Başakşehir, Fransız ekibi Nice'ye 16 milyon euro'ya transfer olması beklenen stoperi Ndayishimiye'nin yerini tanıdık bir isimle doldurdu. Turuncu- lacivertliler, geçen sezon devre arası Trabzon'dan ayrılan boştaki Portekizli stoper Edgar İe'yle 1.5 yıllık imza attı.