Çekici’ye İspanyol talip

Konyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Çekici'ye sürpriz talip çıktı. İspanya La Liga'da 3. sırada şampiyonluk yarışı yapan Real Sociedad, Çekici'yi radarına aldı. 26 yaşındaki Arnavut 10 numara, bu sezon 16 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.
Konyaspor'dasergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Çekici'ye sürpriz talip çıktı. İspanya La Liga'da 3. sırada şampiyonluk yarışı yapan Real Sociedad, Çekici'yi radarına aldı. 26 yaşındaki Arnavut 10 numara, bu sezon 16 maçta 2 gol, 1 asist yaptı.