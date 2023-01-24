Batallı’dan Bulut’a veto

Gaziantep FK'de tek başkan adayı olan Tolga Batallı'nın, teknik direktör Erol Bulut ile çalışmayı düşünmediği öğrenildi. Evinde Sivasspor'a kaybederek galibiyet hasreti 9'a çıkan kırmızı-siyahlılarda Tolga Batallı'nın başkan olması halinde Bulut'a yol vereceği bildirildi.
Gaziantep FK'de tek başkan adayı olan Tolga Batallı'nın, teknik direktör Erol Bulut ile çalışmayı düşünmediği öğrenildi. Evinde Sivasspor'a kaybederek galibiyet hasreti 9'a çıkan kırmızı-siyahlılarda Tolga Batallı'nın başkan olması halinde Bulut'a yol vereceği bildirildi.