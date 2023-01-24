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Batallı’dan Bulut’a veto

Gaziantep FK'de tek başkan adayı olan Tolga Batallı'nın, teknik direktör Erol Bulut ile çalışmayı düşünmediği öğrenildi. Evinde Sivasspor'a kaybederek galibiyet hasreti 9'a çıkan kırmızı-siyahlılarda Tolga Batallı'nın başkan olması halinde Bulut'a yol vereceği bildirildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
Batallı’dan Bulut’a veto
Gaziantep FK'de tek başkan adayı olan Tolga Batallı'nın, teknik direktör Erol Bulut ile çalışmayı düşünmediği öğrenildi. Evinde Sivasspor'a kaybederek galibiyet hasreti 9'a çıkan kırmızı-siyahlılarda Tolga Batallı'nın başkan olması halinde Bulut'a yol vereceği bildirildi.
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