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Konyaspor Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada. Konyaspor - Ankaragücü maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 20:00
Konyaspor Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Konyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelede iki takım da mutlak 3 puan için sahada.

Konyaspor ile Ankaragücü arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Konrad, Bruno, Endri, Soner, Zymer, Mame Diouf

Ankaragücü: Gökhan, Atakan, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga, Pedrinho, Zahid, Tasos, Emre Kılınç, Ali Sowe

KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Ankaragücü maçı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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