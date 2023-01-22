Şahin: Şanssızdık

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, kendi kalelerine attıkları golle mağlup olduklarını söyledi... Lidere karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Şahin, puan almak için geldiklerini ancak şanssız bir golle bunu başaramadıklarını söyledi... Antalya'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
FraportTAV Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, kendi kalelerine attıkları golle mağlup olduklarını söyledi... Lidere karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Şahin, puan almak için geldiklerini ancak şanssız bir golle bunu başaramadıklarını söyledi... Antalya'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı