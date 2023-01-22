Haberler Süper Lig Şahin: Şanssızdık

Şahin: Şanssızdık

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, kendi kalelerine attıkları golle mağlup olduklarını söyledi... Lidere karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Şahin, puan almak için geldiklerini ancak şanssız bir golle bunu başaramadıklarını söyledi... Antalya'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Şahin: Şanssızdık
Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, kendi kalelerine attıkları golle mağlup olduklarını söyledi... Lidere karşı iyi mücadele ettiklerini belirten Şahin, puan almak için geldiklerini ancak şanssız bir golle bunu başaramadıklarını söyledi... Antalya'nın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
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