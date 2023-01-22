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Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Sarı kırmızılılar ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Kayserispor Beşiktaş maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:02 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:58
Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp zirve takibini sürdürmek.

Sarı kırmızılılar ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Kayserispor Beşiktaş maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk.

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Mücadele saat 16.00'da başlayacak ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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