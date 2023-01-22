Haberler Süper Lig Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor. Siyah beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Sarı kırmızılılar ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde. Kayserispor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 15:58
Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.

Siyah beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Sarı kırmızılılar ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

Kayserispor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk.

KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Mücadele saat 16.00'da başladı ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

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