Kayserispor - Beşiktaş | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oluyor.
Siyah beyazlılarda hedef zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılıp zirve takibini sürdürmek. Sarı kırmızılılar ise güçlü rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.
Kayserispor Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan.
Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Tayfur, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk.
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Mücadele saat 16.00'da başladı ve Beinsports 1 ekranlarından yayınlanıyor.