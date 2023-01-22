Hatayspor mazisini arıyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 16. sırada tamamlayan Hatayspor, istedigi performansı sergileyemedi. Sezona kötü bir baslangıç yapan ve bu haftaya bay geçen bordo-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında oynadıgı 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 maglubiyet ile beklentilerin uzagında kaldı. Ilk yarıda rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-beyazlılar kalesinde ise 33 gol gördü.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 16. sırada tamamlayan Hatayspor, istedigi performansı sergileyemedi. Sezona kötü bir baslangıç yapan ve bu haftaya bay geçen bordo-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında oynadıgı 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 maglubiyet ile beklentilerin uzagında kaldı. Ilk yarıda rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-beyazlılar kalesinde ise 33 gol gördü.