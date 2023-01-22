Haberler Süper Lig Hatayspor mazisini arıyor

Hatayspor mazisini arıyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 16. sırada tamamlayan Hatayspor, istedigi performansı sergileyemedi. Sezona kötü bir baslangıç yapan ve bu haftaya bay geçen bordo-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında oynadıgı 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 maglubiyet ile beklentilerin uzagında kaldı. Ilk yarıda rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-beyazlılar kalesinde ise 33 gol gördü.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Hatayspor mazisini arıyor
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 17 puanla 16. sırada tamamlayan Hatayspor, istedigi performansı sergileyemedi. Sezona kötü bir baslangıç yapan ve bu haftaya bay geçen bordo-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında oynadıgı 18 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 maglubiyet ile beklentilerin uzagında kaldı. Ilk yarıda rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo-beyazlılar kalesinde ise 33 gol gördü.
DİĞER
‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın genç yıldızı Batuhan Sezer babasının izinden gidiyor! Usta sanatçının oğlundan çok özel açıklamalar
Aşk kokusu var! Cengiz Ünder'den Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic'e yakın markaj
F.Bahçe'de flaş Arda Güler kararı!
Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!"
Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri...
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" 01:14
Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" Flaş Beşiktaş sözleri! "Memnun değildim!" 01:14
Sevilla sahasında kazandı! Sevilla sahasında kazandı! 01:13
Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! 01:12
Sevilla sahasında kazandı! Sevilla sahasında kazandı! 01:11
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:57
Daha Eski
Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... 00:51
Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! Torino Fiorentina'yı tek golle geçti! 00:49
Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı Antalyaspor'un golünde ofsayt var mı? Toroğlu yorumladı 00:45
Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Transfer teklifleri... 00:45
Toroğlu'dan Icardi'ye övgü dolu sözler! Toroğlu'dan Icardi'ye övgü dolu sözler! 00:45
Okan Buruk tarihe geçti! 1959'dan bu yana... Okan Buruk tarihe geçti! 1959'dan bu yana... 00:45