Beşiktaş'ı yeneceğiz

DemirGrup Sivasspor'u yenerek 63 gün sonra 3 puan alan Yukatel Kayserispor, Beşiktaş maçını da kazanıp galibiyet serisi baslamak istiyor. Bugün saat 16.00'da oynanacak maçla ilgili açıklamalarda bulunan Asbaskan Tufan Koç, son haftalarda puan kaybettikleri maçlarda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını söyledi. Besiktas maçının kendileri için çok önemli oldugunun altını çizen Koç, sunları kaydetti: "Besiktas'ın büyüklügünün farkındayız ama burası Kayseri. Iyi mücadeleyle üç puanımızı alacagımıza inanıyoruz. O gün bütün taraftarımızı stadyuma bekliyoruz. Tribünde Sivasspor maçındaki gibi bir etki yaratabilirlerse bu maçtan galip ayrılırız."