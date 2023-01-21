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Kura cekimi Turkuvaz Medya’da

Ziraat Türkiye Kupası’nda, çeyrek ve yarı final kuraları Salı günü saat 14.00’te kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Kura cekimi Turkuvaz Medya’da

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek. Kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekimine, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak. Kupada çeyrek finale Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, A.Gücü ve Kayserispor yükselmişti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanşlar ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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