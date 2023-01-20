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MKE Ankaragücü Pepe Rodrigues ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 21:18 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 21:46
MKE Ankaragücü Pepe Rodrigues ile yollarını ayırdı!

MKE Ankaragücü'nde son olarak 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Pepe Rodrigues ile yolların ayrıldığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Pepe Rodrigues arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Pepe Rodrigues'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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