MKE Ankaragücü Pepe Rodrigues ile yollarını ayırdı!

MKE Ankaragücü'nde son olarak 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Pepe Rodrigues ile yolların ayrıldığı açıklandı. Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Pepe Rodrigues arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Pepe Rodrigues'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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