Haberler Süper Lig Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan Giresunspor maçı sonrası flaş yorum! ”Mağlup olmuş gibi üzgünüz”

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan Giresunspor maçı sonrası flaş yorum! ”Mağlup olmuş gibi üzgünüz”

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Montella'nın maç sonu sözleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 23:22 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 23:22
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan Giresunspor maçı sonrası flaş yorum! ”Mağlup olmuş gibi üzgünüz”

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Mağlup olmuş gibi üzgünüz. Maça çok iyi başlamıştık ve net pozisyonlarımız vardı. Rakibe penaltı verdik. Kırmızı karttan sonra 30 şuttan fazla attık. Çok fazla istekli olduğumuz maçlarda risk olabiliyor. Onun için bir puan önemliydi. Fakat bir hataya düştük. Rakiplerin zaman geçirme hareketlerine gerildik. Bu Türk futbolu için pozitif olmayan bir yön, hakemlerin otoriterliğini konuşturması lazım. Bu kadar ara verilmesi maç ritmini bozuyor. Yapıcı bir eleştirim var. Rakip kalecinin uzun atışlarını saydım. 20 kere uzun oynadı. Her oyun başlangıcında 30 saniye kaybettik. İkinci yarıda da bu devam etti. Ama Türk futbolunun maç ritminin yükselmesi için bunlara engel olmak gerekir" diye konuştu.

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