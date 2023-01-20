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Adana Demirspor Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'un, Giresunspor'u konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 22:07 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 22:28
Adana Demirspor Giresunspor: 1-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Gireunspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Karşılaşmada ilk golü 13. dakikada Giresunspor adına penaltıdan R. Bajic kaydetti. Ardından 18. dakikada konuk ekip Giresunspor'da A. Perez gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 84. dakikasında ise Adana Demirspor'dan B. N'Diaye sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Ayrıca Adana Demirspor'da Yusuf Sarı 100. dakikada 2. sarı karttan kırmızı gördü. Bu sonuçla beraber Adana Demirspor ligde 34 puanla 3. sırada yer aldı. Konuk ekip Giresunspor ise 21 puanla 11. sırada bulunuyor.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk ediyor. İlk yarı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu az farkla auta çıktı.

7. dakikada Gökhan İnler'in pasında ceza yayı yakınlarında Stambouli'nin gelişine bekletmede şutunu çekerken top az farkla üstten auta çıktı.

10. dakikada ceza alanına gönderilen topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR'a gitti. VAR'ı inceleyen hakem Yasin Kol, Rodrigues'in eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada penaltı atışını kullanan, Bajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

25. dakikada Svensson'un ceza sahasında yerde pasında, Belhanda topla buluştu. Belhanda bekletmeden topa vururken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanattan kale sahasına giren Yusuf, son çizgiden kaleye şutunda top kaleciden döndü.

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topa yükselen Manev kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı.

46. dakikada N'diaye sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleye yakın mesafeden Emre Akbaba'nın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

58. dakikada ceza sahası dışından Ndiaye'nin sert şutunda kaleci Onurcan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

60. dakikada sol kanattan Belhanda'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada ceza sahası dışından Rodrigues'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada sol kanattan Belhanda'nın köşe atışında ceza sahası içinde Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi.

84. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu Bjarnason kafayla kale önüne yolladı, topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

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